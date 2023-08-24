«Хаас» объявил о продлении контрактов с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что сохранит прежний состав гонщиков на сезон-2024. Соглашения с немцем Нико Хюлькенбергом и датчанином Кевином Магнуссеном продлены ещё на один год.

Хюлькенберг присоединился к «Хаасу» перед сезоном-2023, заменив в команде Мика Шумахера. Магнуссен выступает за американский коллектив с 2022 года, когда он в последний момент занял место россиянина Никиты Мазепина, с которым команда разорвала контракт из-за событий на Украине. Ранее сообщалось, что место Магнуссена может занять китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, однако эти слухи не нашли своего подтверждения.

В сезоне-2023 Хюлькенберг набрал девять очков, в то время как на счету Магнуссена два очка.