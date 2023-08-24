Пятый этап RDS EUROPE 2023 пройдёт в Нижнем Новгороде

26–27 августа состоится пятый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо». Традиционно для RDS EUROPE в субботу пройдёт квалификация (одиночные заезды). В воскресенье – парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды ТОП 32.

В списке участников 51 пилот и 12 команд. Оборонять лидирующие позиции будут Григорий Бурлуцкий, Анатолий Щербак и Иван Пальмин. Совсем немного отстающие по очкам от первой тройки Илья Фёдоров, Артём Шабанов и Кирилл Мацкевич также серьёзно настроены на борьбу. Победители этапов в Нижнем Новгороде в 2021 и 2022 годах Данила Воробьёв и Алексей Козлов совсем не против повторить успехи прошлых лет.

Интересно, что к постоянному сильному составу участников RDS EUROPE 2023 присоединятся пилоты RDS GP Николай Горковенко, Денис Мигаль и Леонид Шнайдер. При этом всех пилотов мы увидим на непривычных автомобилях, ведь участие в RDS EUROPE на машинах, участвующих в RDS GP, в этом году запрещено регламентом. Поэтому Николай, Денис и Леонид выведут на старт BMW E46, ВАЗ 2105 и BMW E36 соответственно.

Подиум в эти выходные может быть очень непредсказуемым, а борьба за очки чемпионата, такие ценные за один шаг до финала, получает дополнительную интригу. Единственное, что можно с уверенностью утверждать, – нас ждёт уикенд, полный качественного дрифта и самых зрелищных и интересных заездов.

«Нижегородское кольцо» одинаково любимо пилотами и зрителями: за высокие скорости, дымный дрифт и возможность в полной мере реализовать весь потенциал спортивной техники. В расположении поклонников дрифта комфортные крытая и открытая трибуны с прекрасным обзором трассы от старта до финиша. При этом можно почувствовать себя в самом сердце борьбы и ощутить рёв моторов каждой клеточкой тела: автомобили на NRing проносятся в завораживающей близости от трибун.

К постоянному судье RDS EUROPE 2023 Андрею Астапову в Нижнем Новгороде присоединятся пилоты команды TimeUP RDS GP Максим Гроссман и Данила Скоробогатов.

В перерывах между заездами всех приглашают посетить парк сервиса. Здесь можно рассмотреть и сфотографировать автомобили вблизи, принять участие в специальных конкурсах от команд и, конечно, пообщаться с участниками.

В воскресенье перед стартом заездов ТОП 32 состоится автограф-сессия — это уникальная возможность выйти на трассу после парада пилотов и лично пообщаться с любимыми гонщиками. Посещение автограф-сессии включено во все категории билетов на воскресенье.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе на входе на соревнования.