Сарджент высказался о риске покинуть «Уильямс» из-за Мика Шумахера и юниора «Мерседеса»

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент ответил на вопрос по поводу того, как он оценивает риск потерять место в команде. У Логана поинтересовались, как он справляется с давлением Мика Шумахера и Фредерика Вести, которые претендуют на его место в «Уильямсе».

«Я думаю, что давление в Формуле-1 будет присутствовать всегда. Не имеет значения, какую позицию ты занимаешь или в какой команде находишься. Это спорт, ориентированный на результат. Думаю, мы все это понимаем. Так что в конечном счёте всё будет зависеть от того, как я буду выступать и прогрессировать. Моя цель – добиться прогресса во второй половине сезона. Я просто работаю над собой, и пока я это делаю, всё должно быть хорошо», — приводит слова Сарджента PlanetF1.

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