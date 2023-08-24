Сарджент высказался о риске покинуть «Уильямс» из-за Мика Шумахера и юниора «Мерседеса»

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент ответил на вопрос по поводу того, как он оценивает риск потерять место в команде. У Логана поинтересовались, как он справляется с давлением Мика Шумахера и Фредерика Вести, которые претендуют на его место в «Уильямсе».
«Я думаю, что давление в Формуле-1 будет присутствовать всегда. Не имеет значения, какую позицию ты занимаешь или в какой команде находишься. Это спорт, ориентированный на результат. Думаю, мы все это понимаем. Так что в конечном счёте всё будет зависеть от того, как я буду выступать и прогрессировать. Моя цель – добиться прогресса во второй половине сезона. Я просто работаю над собой, и пока я это делаю, всё должно быть хорошо», — приводит слова Сарджента PlanetF1.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 24 августа 2023
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26
-
01:09
- 23 августа 2023
-
23:20
-
23:18
-
22:12
-
21:01
-
20:03
-
19:43
-
19:00
-
18:11
-
17:30
-
16:37
-
16:31
-
16:02
-
15:53
-
15:47