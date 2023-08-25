Штайнер объяснил, почему не хочет работать с молодыми гонщиками

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о продлении контрактов с пилотами команды Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом. Также Штайнер назвал причину, по которой не хочет работать с молодыми гонщиками.

«Я думаю, у нас та пара пилотов, которую мы можем получить на данный момент, учитывая наши финансовые показатели и привлекательность нашего автомобиля. На самом деле я ни с кем больше не разговаривал. Почему не рассматривались кандидатуры молодых гонщиков? Если посмотреть на различные варианты, понимаешь, что без риска не обойтись. А я сейчас ничем рисковать не хочу. Думаю, это было бы неуместно. Рисковать оправданно, если риск того стоит, но в данный момент мы просто хотим стабильности. На мой взгляд, одна часть проблем команды решена – с гонщиками всё в порядке. Теперь нам нужно поработать над машиной, чтобы разобраться с этим моментом. Мы движемся шаг за шагом», — приводит слова Штайнера ESPN US.

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