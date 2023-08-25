Хельмут Марко рассказал о состоянии госпитализированного Даниэля Риккардо
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Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко представил обновлённую информацию о состоянии пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который не справился с управлением и вылетел в ограждения во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов. Австралиец повредил руку и был госпитализирован.
«Мы пока точно не знаем, что именно с его рукой, но он испытывал сильную боль. Его запястье повреждено, но нам придётся подождать, пока в больнице проведут все необходимые обследования.
Для нас это новая ситуация. Сначала мы подождём, чтобы увидеть, как будет себя чувствовать Риккардо и сможет ли он сесть за руль болида. Потом мы обсудим, кто сможет его заменить», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на Viaplay.
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