Хельмут Марко рассказал о состоянии госпитализированного Даниэля Риккардо

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко представил обновлённую информацию о состоянии пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который не справился с управлением и вылетел в ограждения во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов. Австралиец повредил руку и был госпитализирован.

«Мы пока точно не знаем, что именно с его рукой, но он испытывал сильную боль. Его запястье повреждено, но нам придётся подождать, пока в больнице проведут все необходимые обследования.

Для нас это новая ситуация. Сначала мы подождём, чтобы увидеть, как будет себя чувствовать Риккардо и сможет ли он сесть за руль болида. Потом мы обсудим, кто сможет его заменить», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на Viaplay.