Хэмилтон: великолепный день, в Зандворте машина чувствует себя более конкурентоспособной

Британский пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в первой и второй свободных практиках Гран-при Нидерландов, которые прошли сегодня в Зандворте.
«Для меня это был великолепный день. Я проснулся утром в предвкушении возможности вернуться за руль болида, и с первого круга у меня возникло ощущение, что у нас хорошая база для работы. Первая тренировка в целом прошла хорошо, затем мы внесли некоторые изменения перед второй практикой, но я не уверен, помогли ли они нам улучшить результат, поэтому сегодня вечером мы глубоко всё проанализируем. В целом здесь машина чувствует себя более конкурентоспособной, поэтому мы хотим сохранить это и посмотреть, сможем ли мы добиться большего в будущем», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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