«Макларен» объявил, что приступил к работе в собственной аэродинамической трубе

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о новой аэродинамической трубе своей команды. Прежде «Макларен» на протяжении многих лет использовал мощности «Тойоты».
«Теперь мы работаем у себя, и это потрясающе. Эта труба — произведение искусства, очень удобная. Думаю, мы скоро увидим, насколько стали продуктивнее. Мы уже стали эффективнее. Когда ты арендуешь аэродинамическую трубу, то ищешь лучший вариант, а теперь мы можем перенаправить деньги в другие области и, соответственно, нанять больше сотрудников и расширить некоторые департаменты.
Наше новое оборудование уже здесь, но мы пока лишь привыкаем к нему, так что нужно ещё немного времени, прежде чем преимущества будут ощутимы», — приводит слова Брауна Sky Sports.
Отметим, что начало сезона-2023 для «Макларена» сложилось неудачно, однако за счёт обновлений шасси по ходу чемпионата команде удалось прибавить в скорости. На этапах в Великобритании, Венгрии и Бельгии машины «Макларена» были среди быстрейших на трассе.
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