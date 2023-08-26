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Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Нидерландов, Хэмилтон не вышел в третий сегмент

На автодроме «Зандворт» завершилась квалификация Гран-при Нидерландов, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который уступил лидеру 0,537 секунды. Замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Пилот «Уильямса» Александер Албон оказался в одной позиции от подиума.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не вышел в третий сегмент квалификации, закончив её на 13-м месте.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:10:567.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,537.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,727.

4. Александер Албон («Уильямс») +0,852.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,939.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,187.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,313.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,371.

9. Шарль Леклер («Феррари») +2,098.

10. Логан Сарджент («Уильямс») +6,181.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +9,554.

12. Пьер Гасли («Альпин») +9,561.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,584.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +9,663.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +9,683.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +11,500.

17. Эстебан Окон («Альпин») +11,543.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +11,625.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +11,693.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +12,853.