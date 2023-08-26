«Наверняка он что-то знает». Масса признался, что Алонсо не хочет обсуждать «крэшгейт»

Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса, который через суд пытается добиться отмены результатов скандального Гран-при Сингапура 2008 года, рассказал, что так и не смог обсудить ту гонку с Фернандо Алонсо. Испанец, который после намеренной аварии напарника Нельсона Пике-младшего одержал победу, по словам Массы, уходит от прямого разговора.
«Я пытался поговорить об этом, когда мы были напарниками, и Алонсо всегда настаивал на том, что его вины в произошедшем нет, что довольно предсказуемо. Но он всегда стремился сменить тему. Я так и не смог поговорить с ним начистоту и прояснить всё. Если человек не хочет говорить, то наверняка он что-то знает.
С Нельсоном Пике-младшим мы поговорили сразу после того, как всё вышло наружу, в 2009-м, притом у нас очевидно не лучшие отношения. Когда он во всём признался, всё стало ясно. Он намеренно устроил аварию в гонке, чтобы подстроить победу напарнику. И говорить с ним я не буду — и без того ясно, что он сделал. Я пытался поговорить с его отцом, но он не захотел общаться», — приводит слова Фелипе испанская редакция портала Motorsport.
Ранее юристы Фелипе Массы отправили досудебную претензию в адрес руководства Формулы-1 и международной автомобильной федерации ФИА. В нём юристы пилота отмечают, что в случае отмены результатов Гран-при Сингапура именно Масса стал бы чемпионом 2008 года, а также требуют финансовой компенсации.
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