Сайнс объяснил, из-за чего выдавил Пиастри с трассы

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал об инциденте, который произошёл с Оскаром Пиастри, когда испанец выезжал из пит-лейна во время первого сегмента квалификации Гран-при Нидерландов.

«Я покинул пит-лейн, и мне не сказали, что он [Оскар Пиастри] приближается. В то же время, я думаю, он был на прогревочном круге, так это не должно было стать проблемой. Из-за спрея вы не можете что-либо увидеть в зеркалах, вы практически слепы, и если вам не передают информацию по радио, то увидеть очень трудно.

Надеюсь, это не повлияло на его квалификацию, так как он пробился во второй и третий сегменты, и обычно стюарды в таких случаях проявляют большую снисходительность. Если расследование состоится и я получу штраф, то эта небольшая ошибка будет иметь очень большой эффект. Если перед квалификацией вы бы сказали мне, что я займу шестое место, то я подписался бы под этим, потому что это очень тяжёлый уикенд», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

По итогам квалификации в отношении Сайнса было начато расследования, однако испанец избежал наказания в виде позиций на стартовой решётке, но ему было выписано предупреждение, а команда «Феррари» получила штраф в размере € 5 тыс.