Сайнс объяснил, из-за чего выдавил Пиастри с трассы

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал об инциденте, который произошёл с Оскаром Пиастри, когда испанец выезжал из пит-лейна во время первого сегмента квалификации Гран-при Нидерландов.
«Я покинул пит-лейн, и мне не сказали, что он [Оскар Пиастри] приближается. В то же время, я думаю, он был на прогревочном круге, так это не должно было стать проблемой. Из-за спрея вы не можете что-либо увидеть в зеркалах, вы практически слепы, и если вам не передают информацию по радио, то увидеть очень трудно.
Надеюсь, это не повлияло на его квалификацию, так как он пробился во второй и третий сегменты, и обычно стюарды в таких случаях проявляют большую снисходительность. Если расследование состоится и я получу штраф, то эта небольшая ошибка будет иметь очень большой эффект. Если перед квалификацией вы бы сказали мне, что я займу шестое место, то я подписался бы под этим, потому что это очень тяжёлый уикенд», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
По итогам квалификации в отношении Сайнса было начато расследования, однако испанец избежал наказания в виде позиций на стартовой решётке, но ему было выписано предупреждение, а команда «Феррари» получила штраф в размере € 5 тыс.
- 26 августа 2023
-
21:27
-
21:01
-
20:44
-
20:35
-
20:12
-
19:50
-
19:34
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:32
-
18:30
-
18:17
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:32
-
17:22
-
16:58
-
16:04
-
15:17
-
14:20
-
13:45
-
13:43
-
12:54
-
12:09
-
11:02
-
09:41
-
09:00
-
01:44