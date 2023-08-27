Хельмут Марко сделал новое заявление о контракте Переса на 2024 год

Советник команды «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко прокомментировал возможность продления контракта с мексиканским пилотом команды Серхио Пересом, который вчера, 26 августа, показал седьмое место на квалификации Гран-при Нидерландов.

«На 2024 год всё ясно», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

В сезоне-2023 Серхио Перес дважды побеждал на этапах Формулы-1, его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен 10 раз становился триумфатором Гран-при в первой половине сезона.

Серхио Перес дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2011 в составе команды «Заубер». Перес присоединился к «Ред Булл» перед сезоном-2021, перейдя из команды «Рейсинг Поинт», ранее называвшейся «Форс Индия». Мексиканский пилот также выступал за «Макларен» в 2013 году.