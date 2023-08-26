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«Чеко не идиот». Тото Вольф — об отставании Переса от Ферстаппена

«Чеко не идиот». Тото Вольф — об отставании Переса от Ферстаппена
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился своим мнением о разрыве между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом по итогам квалификации Гран-при Нидерландов.

«Я уверен, что Чеко не идиот. Мы видели это все предыдущие годы. Чеко — победитель Гран-при, многократный победитель Гран-при, и он побеждал ещё за рулём «Рейсинг Поинт». Поэтому я не могу понять отрыв Макса.

Я имею в виду, что мы видели, как Макс уничтожал каждого напарника, с которым ездил. Возможно, это связано с его способностями создавать под себя машину, которой тяжело управлять, но при этом если получается, то она становится быстрой, и это создаёт разрыв. Но 1,3 секунды. Никаких внятных объяснений я не слышал. Это странно», — приводит слова Вольфа The Race.

Макс Ферстаппен стал обладателем поул-позиции, Серхио Перес займёт седьмое место на стартовой решётке в гонке, которая состоится 27 августа 2023 года.

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