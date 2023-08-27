Зак Браун прокомментировал отказ Алекса Палоу выступать за «Макларен»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о ситуации с контрактом испанского пилота Алекса Палоу и дал свою оценку поступку 26-летнего испанца.

«Алекс сообщил нам, что он не намерен выполнять свой контракт с нами в IndyCar или в Формуле-1. У нас есть контракт, так что сейчас мы находимся в юридическом процессе. На прошлой неделе мы подали иск в лондонский суд против него как против физического и юридического лица.

Я понятия не имею, что происходит у него в голове, потому что я с ним ещё не разговаривал. У нас были очень хорошие отношения, но он не общался со мной лично, что очень разочаровывает, с учётом всего, что мы сделали для него, и возможности, которую мы ему дали. В Формуле-1 всё развивается очень быстро. Гонщики в любой момент могут сломать запястья. Если вы хотите выступать в Формуле-1, вам придётся преодолеть некоторые препятствия и посмотреть, какие возможности тогда откроются», — приводит слова Брауна DAZN.

Напомним, ранее Палоу отказался переходить в команду «Макларен», выступающую в IndyCar.