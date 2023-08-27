Механики «Альфа Таури» шинами заблокировали Магнуссена на пит-лейне

Новозеландец Лиам Лоусон, заменивший пилота «Альфа Таури» австралийца Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов, получил десятисекундный штраф из-за механиков своей команды.

После пит-стопа механики остановили шины на пит-лейне, из-за чего загородили проезд гонщику «Хааса» датчанину Кевину Магнуссена, потерявшего из-за инцидента около десяти секунд.

Формула-1. Гран-при Нидерландов: Текущий топ-10:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);

3. Серхио Перес («Ред Булл»);

4. Пьер Гасли («Альпин»);

5. Карлос Сайнс («Феррари»);

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);

7. Ландо Норрис («Макларен»);

8. Джордж Расселл («Мерседес»);

9. Алекс Албон («Уильямс»);

10. Оскар Пиастри («Макларен»).