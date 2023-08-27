Механики «Альфа Таури» шинами заблокировали Магнуссена на пит-лейне
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Новозеландец Лиам Лоусон, заменивший пилота «Альфа Таури» австралийца Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов, получил десятисекундный штраф из-за механиков своей команды.
После пит-стопа механики остановили шины на пит-лейне, из-за чего загородили проезд гонщику «Хааса» датчанину Кевину Магнуссена, потерявшего из-за инцидента около десяти секунд.
Формула-1. Гран-при Нидерландов: Текущий топ-10:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);
3. Серхио Перес («Ред Булл»);
4. Пьер Гасли («Альпин»);
5. Карлос Сайнс («Феррари»);
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);
7. Ландо Норрис («Макларен»);
8. Джордж Расселл («Мерседес»);
9. Алекс Албон («Уильямс»);
10. Оскар Пиастри («Макларен»).
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