Расселл объяснил ошибку с выбором шин и прокомментировал аварию с Норрисом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при Нидерландов Формулы-1, в котором он занял 17-е место. Британец признал, что часть тактических решений по ходу гонки была неверной, однако отметил высокий темп машины.

«Сегодня был трудный день. Я рассчитывал побороться за подиум, а финишировал 17-м. Мы думали, что дождь продлится несколько минут, а он шёл почти десять. Когда было пора переходить на промежуточные, я решил, что в случае короткого дождя продержусь ещё два-три круга, но этого не произошло. Мы бы предпочли быструю машину и плохой день, а не наоборот, но сегодня мы сами упустили возможность.

В концовке я входил в шикану бок о бок с Ландо Норрисом, и между нами произошёл контакт, который стоил нам нескольких очков. Обидно, ведь машина была быстрой, но наши собственные решения сыграли против нас. Тем не менее, показанный нами темп — это позитивная новость. Мы знали, что эта трасса нам подойдёт, но Монца — совсем другой зверь. Теперь нужно прочистить голову, попробовать новые идеи и извлечь уроки из этого уикенда. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Победу в Зандворте одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, вместе с которым на подиум поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли. Джордж Расселл на последних кругах занимал восьмое место, однако из-за инцидента с участием Норриса не смог набрать очков. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал шестым.