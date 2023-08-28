Пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон выиграл гонку Bommarito Automotive Group 500 — 15-й этап сезона IndyCar 2023 года, который состоялся на овале World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс. Это вторая подряд победа новозеландского экс-чемпиона, и она позволила ему сократить отставание в общем зачёте от лидера чемпионата и его партнёра по команде Алекса Палоу.

Поначалу в гонке доминировал Джозеф Ньюгарден из Team Penske, однако за 48 кругов до финиша он допустил ошибку, ударился об стену и сошёл с дистанции. В этот момент инициативу перехватил Скотт Диксон, который раньше всех совершил финальный пит-стоп и сумел проехать на одном баке горючего 64 круга.

Второе место занял Патрисио О’Уорд из Arrow McLaren. В первой фазе гонки именно он боролся с Ньюгарденом, но в итоге мексиканец совершил на два пит-стопа больше, чем Диксон и финишировал в 22 секундах позади. Третьим финишировал Дэвид Малукас, на четвёртой строчке расположился экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, а топ-5 замкнул экс-чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин.

Алекс Палоу расположился на седьмой позиции — сразу позади Колтона Херты, а Ромен Грожан финишировал 12-м.

IndyCar. Bommarito Automotive Group 500, Мэдисон (топ-10):

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 260 кругов.

2. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +22,2256 сек.

3. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD) +22,7279.

4. Александер Росси (Arrow McLaren) +1 круг.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) +1 круг.

6. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) +1 круг.

7. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

8. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +1 круг.

9. Уилл Пауэр (Team Penske) +1 круг.

10. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

В общем зачёте Диксон сократил отставание от Палоу до 74 очков, а вот Ньюгарден отстал на 124 балла и потерял даже математические шансы на чемпионство. Таким образом, титул сезона-2023 выиграет один из двух пилотов Chip Ganassi Racing.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 565 очков.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 491.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 441.

4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 429.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 425.

6. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 397.

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 388.

8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 343.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 339.

10. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) — 331.

Следующий этап серии IndyCar — Гран-при Портленда — пройдёт 3 сентября. Это будет предпоследняя гонка сезона-2023.