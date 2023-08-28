Пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон выиграл гонку Bommarito Automotive Group 500 — 15-й этап сезона IndyCar 2023 года, который состоялся на овале World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс. Это вторая подряд победа новозеландского экс-чемпиона, и она позволила ему сократить отставание в общем зачёте от лидера чемпионата и его партнёра по команде Алекса Палоу.
Поначалу в гонке доминировал Джозеф Ньюгарден из Team Penske, однако за 48 кругов до финиша он допустил ошибку, ударился об стену и сошёл с дистанции. В этот момент инициативу перехватил Скотт Диксон, который раньше всех совершил финальный пит-стоп и сумел проехать на одном баке горючего 64 круга.
Второе место занял Патрисио О’Уорд из Arrow McLaren. В первой фазе гонки именно он боролся с Ньюгарденом, но в итоге мексиканец совершил на два пит-стопа больше, чем Диксон и финишировал в 22 секундах позади. Третьим финишировал Дэвид Малукас, на четвёртой строчке расположился экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, а топ-5 замкнул экс-чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин.
Алекс Палоу расположился на седьмой позиции — сразу позади Колтона Херты, а Ромен Грожан финишировал 12-м.
IndyCar. Bommarito Automotive Group 500, Мэдисон (топ-10):
1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 260 кругов.
2. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +22,2256 сек.
3. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD) +22,7279.
4. Александер Росси (Arrow McLaren) +1 круг.
5. Скотт Макглоклин (Team Penske) +1 круг.
6. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) +1 круг.
7. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1 круг.
8. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +1 круг.
9. Уилл Пауэр (Team Penske) +1 круг.
10. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.
В общем зачёте Диксон сократил отставание от Палоу до 74 очков, а вот Ньюгарден отстал на 124 балла и потерял даже математические шансы на чемпионство. Таким образом, титул сезона-2023 выиграет один из двух пилотов Chip Ganassi Racing.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 565 очков.
2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 491.
3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 441.
4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 429.
5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 425.
6. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 397.
7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 388.
8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 343.
9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 339.
10. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) — 331.
Следующий этап серии IndyCar — Гран-при Портленда — пройдёт 3 сентября. Это будет предпоследняя гонка сезона-2023.
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