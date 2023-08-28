Хорнер рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо после перелома

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, вероятнее всего, пропустит два следующих этапа Формулы-1.

«К сожалению, перелом сложный. Это не открытый перелом. Мы получим подтверждение от врача, но, похоже, он пропустит две следующие гонки», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом и Даниэль не вписался в поворот. Оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.