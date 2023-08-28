В «Альфа Таури» объявили, что Лоусон проведёт все Гран-при до возвращения Риккардо

Команда «Альфа Таури» объявила, что резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон заменит австралийца Даниэля Риккардо до его возвращения после травмы руки.

«Мы рады, что операция Даниэля прошла успешно и сейчас он выздоравливает. Уже в скором времени мы надеемся увидеть его на трассе, но до его полного восстановления подтверждаем, что Лиам, справившийся с работой в непростых условиях в Зандворте, продолжит выступать с Юки, начиная с нашей домашней гонки в Монце», — сообщается в анонсе.

Напомним, Риккардо получил перелом руки из-за аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов. Руководство «Ред Булл» позже подтвердило, что австралиец пропустит два ближайших этапа. Выступивший на замене Лоусон занял 13-е место.