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В «Альфа Таури» объявили, что Лоусон проведёт все Гран-при до возвращения Риккардо

В «Альфа Таури» объявили, что Лоусон проведёт все Гран-при до возвращения Риккардо
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Команда «Альфа Таури» объявила, что резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон заменит австралийца Даниэля Риккардо до его возвращения после травмы руки.

«Мы рады, что операция Даниэля прошла успешно и сейчас он выздоравливает. Уже в скором времени мы надеемся увидеть его на трассе, но до его полного восстановления подтверждаем, что Лиам, справившийся с работой в непростых условиях в Зандворте, продолжит выступать с Юки, начиная с нашей домашней гонки в Монце», — сообщается в анонсе.

Напомним, Риккардо получил перелом руки из-за аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов. Руководство «Ред Булл» позже подтвердило, что австралиец пропустит два ближайших этапа. Выступивший на замене Лоусон занял 13-е место.

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