Юри Випс, отстранённый из программы «Ред Булл» из-за скандала, выступит в IndyCar

Эстонский гонщик Юри Випс примет участие в двух последних гонках сезона IndyCar в составе команды Rahal Letterman Lanigan. Випс дебютирует уже в ближайшее воскресенье, 3 сентября, на этапе в Портленде. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Напомним, ранее 23-летний Випс был пилотом молодёжной программы «Ред Булл», но прошлым летом с ним расторгли контракт из-за скандала на расовой почве. Поводом для этого шага стало слово «негр», которое произнёс Випс во время стрима с новозеландским гонщиком Лиамом Лоусоном. Руководство «Ред Булл» отметило, что не поддерживает оскорбления ни в каком проявлении, и приняло решение расстаться с пилотом, который находился в молодёжной программе австрийского коллектива с 2018 года.