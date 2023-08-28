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Юри Випс, отстранённый из программы «Ред Булл» из-за скандала, выступит в IndyCar

Юри Випс, отстранённый из программы «Ред Булл» из-за скандала, выступит в IndyCar
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Эстонский гонщик Юри Випс примет участие в двух последних гонках сезона IndyCar в составе команды Rahal Letterman Lanigan. Випс дебютирует уже в ближайшее воскресенье, 3 сентября, на этапе в Портленде. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Напомним, ранее 23-летний Випс был пилотом молодёжной программы «Ред Булл», но прошлым летом с ним расторгли контракт из-за скандала на расовой почве. Поводом для этого шага стало слово «негр», которое произнёс Випс во время стрима с новозеландским гонщиком Лиамом Лоусоном. Руководство «Ред Булл» отметило, что не поддерживает оскорбления ни в каком проявлении, и приняло решение расстаться с пилотом, который находился в молодёжной программе австрийского коллектива с 2018 года.

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