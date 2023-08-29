Ферстаппен рассказал, какое событие поспособствовало его успеху в этом сезоне Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что Гран-при Азербайджана нынешнего сезона стал ключом к его последующему успеху. В Баку Макс финишировал вторым после своего товарища по команде Серхио Переса.

«Думаю, во время гонки в Баку я многому научился: что можно делать с машиной, как её настраивать. Конечно, я не выиграл ту гонку, но на самом деле я тогда перепробовал действительно много вещей, поэтому на протяжении всего заезда всё было немного нестабильно. Но в какой-то момент я вошёл в хороший ритм. А потом я слишком сильно испортил шины. Мысли были тогда примерно следующие: «Окей, это довольно интересно для следующих гонок». Впоследствии тот опыт помог мне на каждой трассе», — приводит слова Ферстаппена Reuters.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: