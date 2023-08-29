Фелипе Другович примет участие в свободной практике Гран-при Италии

Бразильский пилот Фелипе Другович примет участие в первой свободной практике на Гран-при Италии. Бразилец, занимающий должность резервного пилота «Астон Мартин», является чемпионом Формулы-2 сезона-2022.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал участие Друговича в пятничном заезде.

«Мы рады предоставить Фелипе ещё одну возможность управлять AMR23. Он продемонстрировал свои способности на предсезонных тестах, внеся огромный вклад в первоначальную разработку болида. В Монце у него будет ещё один шанс тесно сотрудничать с инженерами и механиками и приобрести необходимую уверенность в важных заездах. С нетерпением ждём возможности эффективно провести эту сессию вместе», — сообщил Крак в заявлении «Астон Мартин».

Гран-при Италии в Монце пройдёт с 1 по 3 сентября.