Магнуссен предложил вернуть в Формулу-1 квалификацию с одной попыткой для каждого гонщика

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказалм, как на выступления влияет обновлённый формат квалификации, а также поделился мнением об иных возможных изменениях, говоря о сокращении количества используемых комплектов резины.

«Я думаю, что в Венгрии новый формат имел большое значение, помимо того, что время заездов в свободных практиках уменьшилось. Хороший способ уменьшить количество расходуемых шин — это проводить квалификацию в формате одной попытки для каждого пилота, как это было раньше. Это сэкономило бы как минимум четыре комплекта шин», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Напомним, на Гран-при Венгрии сезона-2023 уикенд проводился с использованием меньшего количества комплектов резины: 11 вместо 13. Также гонщики проезжали первый сегмент квалификации на «харде», второй — на «медиуме», третий — на «софте». Такой же формат предусмотрен на предстоящем Гран-при Италии в Монце, который пройдёт с 1 по 3 сентября.