Бедзекки остался в команде Росси в MotoGP, отказавшись от актуального мотоцикла «Дукати»

Команда VR46 MotoGP объявила, что Марко Бедзекки останется в команде до 2024 года.
После третьего места на Гран-При Австрии Бедзекки заявил, что уже принял решение о своём будущем и расскажет обо всём в своё время.
В преддверии Гран-При Каталонии, который пройдёт в эти выходные, команда VR46 сначала сообщила, а затем подтвердила в своих социальных сетях, что Бедзекки останется в команде до 2024 года.
Бедзекки был одной из ключевых фигур на рынке пилотов 2024 года: итальянца уже некоторое время связывают с «Прамак». «Дукати» ясно дала понять, что единственным шансом для него сесть на заводской мотоцикл в следующем сезоне будет переход в «Прамак» на место Йохана Зарко, который подписал двухлетний контракт с LCR Honda.
Стоит отметить, что таким образом Бедзекки будет использовать прошлогодний байк «Дукати» (2023 года), а выступая в «Прамаке», итальянец имел бы байк образца 2024 года
Бедзекки дебютировал в MotoGP в 2022 году за команду Валентино Росси и впервые поднялся на подиум на Гран-при Нидерландов в том же году.
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