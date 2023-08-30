«Феррари» представила специальные шлемы Леклера и Сайнса к Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Феррари» представила шлемы пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, изготовленные специально к предстоящему Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце.
Фото: Scuderia Ferrari F1
Фото: Scuderia Ferrari F1
Фото: Scuderia Ferrari F1
Фото: Scuderia Ferrari F1
Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, возглавляющий личный зачёт в нынешнем сезоне.
Формула-1. Общий зачёт Ф-1 (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 339 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 201.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 168.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 156.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 102.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 75.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.
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