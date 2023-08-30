«Альфа Ромео» представила специальную ливрею для Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» представила специальную ливрею, подготовленную для предстоящего Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце. Анонс уникальной расцветки приурочен к презентации дорожного автомобиля 33 Stradale.
«Говоря о новом 33 Stradale, мы хотели создать нечто соответствующее нашему прошлому, служащее бренду «Альфа Ромео» и вызывающее гордость у фанатов. Такого результата удалось достигнуть благодаря опыту, упорному труду и энтузиазму нашей команды и при поддержке руководства, стремящегося внести свой вклад в будущее бренда.
Это первый автомобиль подобной расцветки с 1969 года, и я обещаю, он не будет последним. Цветовая гамма болида воплощает дух, страсть и видение, которое мы вложили в 33 Stradale», — приводит слова исполнительного директора «Альфа Ромео» Жана Импарато пресс-служба.
Фото: Alfa Romeo F1
Фото: Alfa Romeo F1
Фото: Alfa Romeo F1
Фото: Alfa Romeo F1
Фото: Alfa Romeo F1
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