Алекс Палоу высмеял исковые требования «Макларена»

Испанский пилот Алекс Палоу, который должен был выступать в сезоне-2024 в IndyCar за команду «Макларен», отреагировал на информацию об иске, поданном в его отношении.

«Я теперь много знаю о юриспруденции, я целый год ходил на занятия. Мне хотелось бы более спокойного года, поэтому я надеюсь, что это произойдёт в 2024 году и до конца моей карьеры.

Честно говоря, я не понимаю иск «Макларена». Думаю, каждый может просить то, что хочет. Может быть, я смогу попросить $ 400 млн за то, что вы мне задали трудный вопрос», — сказал Палоу в интервью DAZN.

Иск «Макларена» к Палоу оценивается в $ 20-30 млн. В эту сумму включён аванс за зарплату в 2024 году, а также расходы, понесённые в связи с инвестициями команды «Макларен» в Формуле-1.