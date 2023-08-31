«Пришлось изменить свой стиль». Перес высказался о сложностях с пилотированием
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о трудностях в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Думаю, любой пилот на протяжении карьеры или в течение каждого сезона получает какие-то улучшения в машине, с помощью которых может легче адаптировать её к своему стилю пилотирования. Иногда процесс проходит быстро. А иногда приходится приспосабливаться. Это то, с чем все мы сталкиваемся в течение сезона. Я не смог адаптироваться так быстро, как следовало бы, и мне пришлось изменить свой стиль пилотирования, чтобы приспособиться к машине лучше, чем это было в начале сезона. В какой-то момент через это проходит большинство гонщиков», — приводит слова Переса Racingnews365.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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