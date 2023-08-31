Хэмилтон раскрыл, испытывал ли сомнения при подписании нового контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о продлении контракта с командой. Новый контракт британца с «Мерседесом» будет действовать до конца 2025 года.
«Вам придётся побыть со мной ещё немного. Я продлеваю контракт с этой командой и не могу быть более счастливым. Мы вместе пережили невероятное путешествие. «Мерседес» поддерживает меня с тех пор, как мне исполнилось 13 лет. Это был долгий путь, и у нас всё ещё есть незаконченные дела. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуться на первые позиции. Нет другого места, где я хотел бы быть. Были ли какие-либо сомнения? Нет. Я определённо хотел продолжить. В жизни всегда есть взлёты и падения. Почти уверен, что все задавались вопросом, хотят ли они продолжать. Но это чувство быстро проходит, а после вкладываешь весь свой разум и энергию в то, чтобы быть лучшим», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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