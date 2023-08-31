«Мерседес» всё-таки завалил Хэмилтона деньгами. Но почему такой странный срок контракта?

Скучный на события сезон переходов Формулы-1 лишился очередной интриги: мы не дождались сенсации от Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса», стороны заключили новый двухлетний контракт. Разберём, что это значит для рынка пилотов Формулы-1, самого Хэмилтона и его команды.

Официоз

Новый контракт Льюиса с «Мерседесом» заключён на два сезона – до конца 2025 года. То есть до окончания действия нынешнего технического регламента Формулы-1. В сезоне-2026 нас ждут новые силовые установки, должны измениться и сами машины.

Ранее было известно, что у напарника Хэмилтона по команде Джорджа Расселла многолетнее соглашение, а сегодня мы узнали конкретику: молодой британец тоже проведёт в «Мерседесе» минимум два ближайших сезона.

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«Продолжение работы с нашей нынешней парой пилотов было простым решением, — прокомментировал подписание контрактов Тото Вольф. — У нас самая сильная пара на решётке, и оба гонщика играют важнейшую роль по продвижению команды вперёд.

Наше партнёрство с Льюисом — одно из самых успешных в истории спорта. Вопрос о нашем совместном будущем всегда был формальностью, но нам придаст энергии то, что мы публично всё подтвердим. Джордж — один из лидеров своего поколения. Он как пилот сочетает в себе невероятную скорость и упорство настоящего бойца. Он идеально вписывается в команду, и мы рады продлить наше сотрудничество на ближайшие годы».

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Что по деньгам?

В Формуле-1 не принято раскрывать денежные детали контрактов, однако сразу несколько британских изданий моментально опубликовали информацию о вероятной зарплате Хэмилтона. Она должна вырасти на £ 10 млн – с £ 40 млн до £ 50 млн. Это примерно € 58 млн или $ 63 млн – столько же, по слухам, в «Ред Булл» зарабатывает Макс Ферстаппен.

Наверное, такую сумму можно назвать победой менеджмента Хэмилтона. Пусть новых трофеев нет, но Льюис всё равно получил более выгодное соглашение. При этом ходили разговоры, что новый контракт может уменьшить «рекламные» обязательства Хэмилтона перед командой.

Что же до Расселла, то насчёт его соглашения деталей нет. Если «Мерседес» просто активировал прежние опции в контракте без изменения жалования, то, по слухам, Джордж должен зарабатывать «скромные» € 8 млн.

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Что значат эти контракты для Ф-1?

Вольф не кривил душой, когда говорил, что для «Мерседеса» продление нынешних пилотов – логичный ход. Хэмилтон – лицо команды и бренда, да и к форме Льюиса вопросов нет. Расселл в этом году чуть менее стабилен, но глобально он уже доказал, что может быть как минимум близок к уровню напарника. При этом Расселл – довольно «дешёвый» пилот, и у него хорошие рабочие отношения с Хэмилтоном. И пока «Мерседес» не вернётся в борьбу за титулы, вряд ли эти отношения испортятся.

Подписание немцами двухлетних контрактов сокращает круг возможностей для многочисленных пилотов, чьи соглашения истекают в конце 2024 года. Теперь уже никто в своих размышлениях не отправит в «Мерседес» Леклера или, условно, Албона. Так что Шарль стал ещё ближе к новому контракту с «Феррари».

При этом любопытно, что именно в конце сезона-2025 истекает контракт Ландо Норриса с «Маклареном». Если к тому моменту британца вдруг не переманят в «Ред Булл» или куда-то ещё, то нас наверняка ждёт миллион слухов о трансфере Ландо. Впрочем, надо ещё посмотреть, в какой форме окажутся «Макларен» и «Мерседес» через два сезона.

Вместе с тем двухлетний контракт – довольно странный срок в случае с Хэмилтоном. Логичнее смотрелось бы трёхлетнее соглашение, которое позволило бы Льюису оценить форму «Мерседеса» при новых правилах и решить, хочет ли он выступать в Ф-1 дальше. В 2025-м Хэмилтон сможет только предполагать, как его команда справится с изменённым регламентом. Конечно, инженеры будут рассказывать про потрясающие цифры, которых они добились на моторном стенде и в аэродинамической трубе, но такие цифры были и перед сезоном-2022…

Так что «Мерседес» пусть и обрёл стабильность в плане состава пилотов, но ненадолго. Уже через два года мы будем оценивать, не «состарился» ли вдруг 40-летний Льюис и на что способна команда Вольфа.