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Сайнс показал лучший результат во второй тренировке ГП Италии, Перес вылетел с трассы

Сайнс показал лучший результат во второй тренировке ГП Италии, Перес вылетел с трассы
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В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361.
7. Александер Албон («Уильямс») +0,624.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716.
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936.
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400.
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428.
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,991.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.

Формула-1 2023. Этап 15, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 2
01 сентября 2023, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:21.355
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.019
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.185
Комментарии
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