Сайнс показал лучший результат во второй тренировке ГП Италии, Перес вылетел с трассы

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361.

7. Александер Албон («Уильямс») +0,624.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936.

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400.

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428.

18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,991.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.