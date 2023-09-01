Хорнер жёстко ответил Вольфу на слова, что болид разрабатывают специально под Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу, который предположил, что австрийская команда разработала болид специально для нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. Ферстаппен позднее назвал эти слова «чушью».

«Я полностью согласен с Максом. Если Тото думает, что мы разрабатываем машину только для одного гонщика, это показывает полное непонимание того, как происходит развитие болидов и команд.

Вы разрабатываете машину, которая будет максимально быстрой, а иногда быстрые машины — это очень сложный механизм. Так сложилось исторически.

Хорошие гонщики адаптируются к любым условиям и делают это быстро. Одним из ключевых навыков Макса является его способность адаптироваться к уровню сцепления, которое имеет машина.

Но, конечно, нет деталей, в которых мы могли бы адаптировать что-то под конкретного пилота, мы просто пытаемся спроектировать и построить самую быструю машину, какую только можем, и наши инструменты, наше моделирование и наша аэродинамическая труба подскажут нам верное направление», — приводит слова Хорнера RacingNews365.