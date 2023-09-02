Макс Ферстаппен: о завершении карьеры пора думать, когда ты перестаёшь побеждать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что не собирается рано завершать карьеру, несмотря на недавние высказывания о том, что он не представляет себя в автоспорте в 40 лет.

«Могу ли я, как Марко ван Бастен (легенда нидерландского футбола. — Прим. «Чемпионата»), завершить карьеру в 28 лет? Думаю, останавливаться в 28, наверное, слишком рано.

Я никогда не ставил на первое место рекорды. Мне нравится то, что я делаю сейчас. Это не скучно, это увлекательно. Я всегда очень мотивирован перед выходом на трассу. Считаю, что о завершении карьеры пора думать, когда ты перестаёшь побеждать и у тебя нет плана на будущее, в котором ты снова видишь себя победителем. В такой ситуации может стать скучно.

Рекорд Феттеля? Я никогда даже не думал, что это возможно. Но теперь, когда мы одержали девять побед подряд, повторив его достижение, конечно, хочется большего, и, думаю, у нас есть хорошая возможность. Гонки Формулы-1 никогда не бывают простыми, здесь может произойти всё что угодно, но я с нетерпением жду возможности.

Могу ли я улучшить результаты? Для меня они никогда не бывают достаточно хорошими. Вы всегда пытаетесь найти какие-то мелкие детали, которые могут улучшить результаты, но до сих пор этот сезон складывается потрясающим образом», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Bloomberg Television.