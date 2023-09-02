Вести выиграл спринт Формулы-2 в Монце и сократил отставание от Пуршера в чемпионате

Пилот команды Prema Фредерик Вести выиграл короткую гонку предпоследнего этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Монце. Для Вести это уже шестая победа в Ф-2 и пятая в текущем сезоне.
С поул-позиции стартовал Ральф Бошунг, но на разгоне к первому повороту с ним поравнялись Ричард Версхор и Фредерик Вести. В итоге гонщик Campos заблокировал колёса, срезал эску и в борьбе за победу больше не участвовал. Версхор и Вести продолжили движение бок о бок, но внутри «Курва Гранде» Фредерику удалось опередить голландца и захватить лидерство.
Гонка дважды прерывалась автомобилем безопасности. На первом круге после небольшого контакта с Зейном Мэлоуни потерял управление и заглох прямо на трассе Амори Кордил. А на 12-м в «Роджии» развернуло Роя Ниссани, машина которого тоже застряла на траектории. Тем не менее в обоих случаях Вести удавалось сохранить лидерство и выдержать последующий прессинг соперников.
Вторым после серии ярких обгонов финишировал Виктор Мартинс, а Ричард Версхор в итоге занял третье место. Лидер общего зачёта Тео Пуршер после победы в квалификации, согласно правилу реверсивной решётки, стартовал десятым, но смог прорваться на четвёртую позицию. Топ-5 замкнул Куш Майни.
Формула-2. Монца, спринт (топ-10):
1. Фредерик Вести (Prema Racing) — 21 круг.
2. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) +0,5 сек.
3. Ричард Версхор (Van Amersfoort Racing) +0,9.
4. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,7.
5. Куш Майни (Campos Racing) +3,9.
6. Оливер Берман (Prema Racing) +6,3.
7. Артур Леклер (DAMS) +7,2.
8. Роман Станек (Trident) +8,7.
9. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) +9,4.
10. Клеман Новалак (Trident) +10,1.
В общем зачёте отрыв Пуршера от Вести сократился до девяти баллов. Третью позицию по-прежнему удерживает Иваса, а Мартинс опередил Дуэна и поднялся на четвёртую позицию. Шансы на чемпионство сохраняют только эти пять пилотов.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 175 очков.
2. Фредерик Вести (Prema Racing) — 166.
3. Аюму Иваса (DAMS) — 134.
4. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 131.
5. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) — 130.
6. Оливер Берман (Prema Racing) — 105.
7. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) — 104.
8. Ричард Версхор (Van Amersfoort Racing) — 102.
9. Зейн Мэлоуни (Rodin Carlin) — 96.
10. Деннис Хаугер (MP Motorsport) — 92.
Основная гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье, 3 сентября, в 10:55 по московскому времени.
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