Вести — о сходе в Нидерландах: я должен исключить ошибки, если хочу выиграть чемпионат

Датский автогонщик Prema Racing Фредерик Вести прокомментировал сход в основной гонке Гран-при Нидерландов Формулы-2.

«Я был очень расслаблен, но всё же умудрился заблокировать задние шины на входе в поворот и развернулся. Мне нужно перестать совершать ошибки, если я хочу выиграть этот чемпионат. После этого я просто старался держаться. Честно говоря, в целом мы были в нормальном положении и хорошо поработали над стратегией возвращения в гонку.

Мы с командой провели двойную гонку, но проблема с задними колёсами привела к тому, что оба моих задних колеса были неплотно закреплены — поэтому я потерял их оба, когда выехал на трассу, и был вынужден сойти с дистанции. Нам всё ещё нужно набрать 12 очков в чемпионате, но хорошо, что сейчас мы отправимся в Монцу», — приводит слова Вести пресс-служба его команды.