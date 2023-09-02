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Алеш Эспаргаро выиграл спринт Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяя — второй

Алеш Эспаргаро выиграл спринт Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяя — второй
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В Барселоне (Испания) завершилась спринтерская гонка Гран-при Каталонии MotoGP, победителем которой стал испанский пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро, лидер общего зачёта гонщик «Дукати» Франческо Баньяя финишировал на втором месте, а замкнул тройку лучших партнёр Эспаргаро по команде Маверик Виньялес.

Ближайший преследователь Баньяи в общем зачёте Хорхе Мартин показал пятый результат.

MotoGP. Гран-при Каталонии. Спринт:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 12 кругов.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,989.
3. Маверик Виньялес («Априлия») +2,040.
4. Брэд Биндер («КТМ») +2,857.
5. Хорхе Мартин («Дукати») +4,341.
6. Мигель Оливейра («Априлия») +4,940.
7. Жоанн Зарко («Дукати») +6,746.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +6,888.
9. Энея Бастьянини («Дукати») +8,068.
10. Алекс Маркес («Дукати») +10,380.

MotoGP 2023. Этап 12, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Спринт
02 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Алеш Эспаргаро
Aprilia
20:02.744
2
Франческо Баньяя
Ducati
+1.989
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+2.040
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