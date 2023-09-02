Алеш Эспаргаро выиграл спринт Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяя — второй

В Барселоне (Испания) завершилась спринтерская гонка Гран-при Каталонии MotoGP, победителем которой стал испанский пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро, лидер общего зачёта гонщик «Дукати» Франческо Баньяя финишировал на втором месте, а замкнул тройку лучших партнёр Эспаргаро по команде Маверик Виньялес.
Ближайший преследователь Баньяи в общем зачёте Хорхе Мартин показал пятый результат.
MotoGP. Гран-при Каталонии. Спринт:
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 12 кругов.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,989.
3. Маверик Виньялес («Априлия») +2,040.
4. Брэд Биндер («КТМ») +2,857.
5. Хорхе Мартин («Дукати») +4,341.
6. Мигель Оливейра («Априлия») +4,940.
7. Жоанн Зарко («Дукати») +6,746.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +6,888.
9. Энея Бастьянини («Дукати») +8,068.
10. Алекс Маркес («Дукати») +10,380.
- 2 сентября 2023
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53
-
09:00
-
00:30
-
00:05
- 1 сентября 2023
-
23:25
-
22:41
-
22:17
-
21:45
-
21:16
-
20:53
-
20:42
-
20:26
-
20:11
-
19:37
-
19:04
-
17:51
-
17:41
-
16:57
-
16:49
-
16:37
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
14:50
-
14:04