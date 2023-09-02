Алеш Эспаргаро выиграл спринт Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяя — второй

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Барселоне (Испания) завершилась спринтерская гонка Гран-при Каталонии MotoGP, победителем которой стал испанский пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро, лидер общего зачёта гонщик «Дукати» Франческо Баньяя финишировал на втором месте, а замкнул тройку лучших партнёр Эспаргаро по команде Маверик Виньялес.

Ближайший преследователь Баньяи в общем зачёте Хорхе Мартин показал пятый результат.

MotoGP. Гран-при Каталонии. Спринт:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 12 кругов.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,989.

3. Маверик Виньялес («Априлия») +2,040.

4. Брэд Биндер («КТМ») +2,857.

5. Хорхе Мартин («Дукати») +4,341.

6. Мигель Оливейра («Априлия») +4,940.

7. Жоанн Зарко («Дукати») +6,746.

8. Марко Бедзекки («Дукати») +6,888.

9. Энея Бастьянини («Дукати») +8,068.

10. Алекс Маркес («Дукати») +10,380.