Росберг — о Норрисе: слышал, что уже в 2024 году ожидается перестановка

Экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг рассказал о наличии информации относительно будущего британского пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Куда он уходит? Уже в следующем году, я слышал, что ожидается перестановка», — приводит слова чемпиона мира Росберга Planetf1.

23-летний британец выступает за «Макларен» с сезона-2019. В 2021 году Норрис заключил контракт до конца 2025 года.

Ранее представитель «Ред Булл», советник команды Хельмут Марко высказал предположение, что Ландо Норрис мог быть подходящим напарником для двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

По истечении 13 Гран-при в сезоне-2023 Ландо Норрис занимает восьмое место в личном зачёте. Британец дважды в текущем сезоне занимал место на подиуме.