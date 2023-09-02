Карлос Сайнс на поуле Гран-при Италии, Ферстаппен — второй, вторая «Феррари» в тройке

Завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучшее время показал Карлос Сайнс из «Феррари», его напарник Шарль Леклер — третий. Лидер личного зачёта сезона-2023 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» второй.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация:

1. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:20.294.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:20.307.

3. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.361.

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:20.671.

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.688.

6. Александер Албон («Уильямс») – 1:20.760.

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:20.785.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:20.820.

9. Ландо Норрис («Макларен») – 1:20.979.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:21.417.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:21.594.

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1:21.758.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:21.776.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.940.

15. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:21.944

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:22.390.

17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.545.

18. Эстебан Окон («Альпин») – 1:22:548.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:22.592.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:22.860.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Италии.