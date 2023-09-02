Карлос Сайнс на поуле Гран-при Италии, Ферстаппен — второй, вторая «Феррари» в тройке

Завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучшее время показал Карлос Сайнс из «Феррари», его напарник Шарль Леклер — третий. Лидер личного зачёта сезона-2023 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» второй.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация:
1. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:20.294.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:20.307.
3. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.361.
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:20.671.
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.688.
6. Александер Албон («Уильямс») – 1:20.760.
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:20.785.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:20.820.
9. Ландо Норрис («Макларен») – 1:20.979.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:21.417.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:21.594.
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1:21.758.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:21.776.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.940.
15. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:21.944
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:22.390.
17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.545.
18. Эстебан Окон («Альпин») – 1:22:548.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:22.592.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:22.860.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Италии.
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