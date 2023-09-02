Джордж Расселл сравнял квалификационный счёт с Льюисом Хэмилтоном

По итогам квалификации Гран-при Италии, 15-го этапа Формулы-1, Джордж Расселл, опередив Льюиса Хэмилтона, сравнял личной счёт во внутрикомандной дуэли. В Монце Расселл квалифицировался на четвёртой позиции, в то время как Хэмилтон уступил напарнику 0,15 секунды и потерпел от него седьмое в сезоне поражение.
Добавим, что это уже вторая подряд квалификация, в которой Расселл превзошёл экс-чемпиона — в Зандворте Хэмилтон во второй раз в сезоне не вышел из второго сегмента.
Из других квалификационных дуэлей обращает на себя внимание ситуация в «Альпин» — Пьер Гасли уже в третий раз подряд опередил Эстебана Окона и опережает напарника со счётом 8:6. Кроме того, во второй раз в трёх последних квалификациях Оскар Пиастри оказался быстрее Ландо Норриса — ранее австралиец превзошёл более опытного напарника в Бельгии.
Квалификационные дуэли:
«Мерседес»: Хэмилтон — 7:7 — Расселл.
«Феррари»: Леклер — 8:6 — Сайнс.
«Альпин»: Гасли — 8:6 — Окон.
«Альфа Таури»: Цунода — 2:0 — Лоусон.
«Альфа Ромео»: Боттас — 9:5 — Чжоу.
«Макларен»: Норрис — 11:3 — Пиастри.
«Хаас»: Хюлькенберг — 11:3 — Магнуссен.
«Ред Булл»: Ферстаппен — 12:2 — Перес.
«Астон Мартин»: Алонсо — 12:2 — Стролл.
«Уильямс»: Албон — 14:0 — Сарджент.
Сильнейшим в квалификации Гран-при Италии стал Карлос Сайнс на «Феррари», который в шестой раз в сезоне опередил Шарля Леклера. Первый ряд с Сайнсом разделит действующий чемпион Макс Ферстаппен, в то время как монегаску предстоит стартовать третьим — бок о бок с Джорджем Расселлом.
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