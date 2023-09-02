Перес объяснил, почему не показал максимума в квалификации Гран-при Италии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился информацией о причинах, по которым ему не удалось достигнуть желаемого результата в квалификации Гран-при Италии. По её итогам мексиканец занял пятое место, с которого и начнёт завтрашнюю гонку.
«Сегодняшний день был не лучшим. Мы поставили новый двигатель и пропустили значительную часть третьей свободной практики сегодня утром, что было не идеальным решением, поскольку нам не удалось обкатать шины «софт» перед квалификацией, поэтому мы были менее подготовлены к третьему сегменту квалификации. В целом я не думаю, что мы сегодня показали лучший результат, на который были способны.
Команда проделала огромную работу, подготовив болид к квалификации. Вчера у нас была хорошая пятница и отличный гоночный темп, но сегодня мы просто не смогли реализовать наш потенциал. Я оптимистичен насчёт завтрашнего дня, потому что мы всё ещё можем показать наш темп и сделаем всё возможное, чтобы прорваться вперёд», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
Напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации Гран-при Италии, проиграв поул-позицию испанскому пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу.
- 2 сентября 2023
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