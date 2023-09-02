Худший второй пилот в истории. Удивительная история Серхио Переса

В таком элитарном виде спорта, как Формула-1, каждый счастливый обладатель места на стартовой решётке неизбежно оказывается в центре внимания. Даже если пилот не очень привлекателен в медийном плане, при необходимости болельщик всегда выдаст на него экспертную характеристику. В её рамках гонщик может быть с характером, без него, раздражать своей внегоночной деятельностью, несмотря на множество титулов. Может быть серым, средним или наоборот — ярким талантом-заложником слабого болида. А ещё он может быть вторым пилотом в доминирующей команде. И это уже совершенно отдельная история.

Магия оруженосца

Такого персонажа нельзя назвать ни героем, ни антигероем. Под первую категорию он не попадает по понятным причинам, а ко второй его нельзя отнести, потому что антигеройство так или иначе подразумевает нечто дерзкое, идущее вразрез с привычными устоями, даже если недостаточно навыков, чтобы войти в пантеон великих именно по гоночным характеристикам. Получается, второй пилот в чемпионской машине — ни рыба ни мясо? Как бы не так. Парадокс заключается в том, что человек в данном статусе вызывает у зрителя бешеные эмоции, градус которых превышает все допустимые нормы. Так устроена Формула-1 — никогда, ни при каких обстоятельствах бесконечное доминирование одного и того же гонщика не устроит даже самого блаженного и верного поклонника Королевы автоспорта. И если другие команды не могут бросить вызов бесконечному чемпиону, вся накопленная болельщиками усталость сваливается на хрупкие плечи его напарника.

Был ли этот напарник готов к внезапной ответственности, которую обрушили на него миллионы фанатов, или не был — никого не интересует. Миру нужен новый чемпион, и это требование основано на принципах жажды интриги/справедливости, поэтому второй пилот в топ-болиде просто обязан соответствовать образу «борца со злом». Контраст между его полной неготовностью принять такую роль и максимальными ожиданиями от болельщиков — вот точка невозврата, с которой начинаются похороны репутации и торжественное присвоение статуса «вторикелла».

Разбирать, насколько честен подобный подход, не имеет смысла. История и без нас вполне справляется с этой задачей. Рубенс Барриккелло перестал вызывать у фанатов ненависть и жалость — теперь бразилец является лёгким, ностальгическим проводником во времена эры Шумахера. Валттери Боттас избавился от оков «Мерседеса» совсем недавно, поэтому с ходу оценить его реноме в данную секунду времени тяжело — финн точно никогда не был пассажиром, без всяких сомнений, является талантливым гонщиком. На фоне среднестатистического пилота Формулы-1 у него точно есть достижения, которых нет у многих. Но если вспомнить ещё совсем свежую пятилетку Валттери в паре с Льюисом Хэмилтоном с точки зрения зрительских ожиданий… Вы точно помните объёмы критики, а также прозвища и коллажи, посвящённые Боттасу. Возможно, даже участвовали в их создании.

Ещё раз подчеркнем — совершенно неважно, справедливо это было или нет, просто зафиксируем факт. Даже такой пилот, как Боттас, генерировал у зрителей нечеловеческое количество эмоций и адреналина. Из чего можно сделать вывод, что так называемый «вторикелла» в чемпионской машине — второй по значимости человек на всей стартовой решётке после единоличного доминатора. Да, обсуждения вокруг его фигуры всегда сопровождаются знаком «минус» и потоком негатива, но ведь без такого оруженосца и тот самый «герой» никогда не станет полноценной частью истории — настолько в Ф-1 всё взаимосвязано.

Тем удивительнее история Серхио Переса. В современной истории Формулы-1, учитывая скорость нынешнего болида «Ред Булл» и заслуги самого Чеко, мексиканец выдаёт совершенно безумные перформансы, за которые сейчас того же Валттери Боттаса просто сжили бы со свету. Но каким-то чудом Серхио по-прежнему остаётся в игре.

Новые стандарты для второго пилота

Пример финского напарника Хэмилтона идеален для аналогий с ситуацией Переса только по одной причине: Боттас навсегда запомнится покорным оруженосцем Льюиса, несмотря на свои исключительные успехи в младших сериях, в «Уильямсе», да и в самом «Мерседесе». Перес тоже может похвастаться крепкими результатами в молодёжках, а собственную репутацию лучшего из остальных в Формуле-1 ковал даже дольше финна — приглашение Хорнера мексиканец принял накануне своих 30 лет. То есть на момент внезапного перехода в «Ред Булл» его гоночная репутация уже была выше, чем у Боттаса, над ежегодным продлением которого не смеялся только ленивый.

История Формулы-1 гораздо сложнее, чем в простых оттенках воспоминаний, поэтому стало интересно сравнить чисто математически — есть два «вторикеллы», есть их безраздельно доминирующие напарники (хотя «Феррари» 2017–2018 могла бы поспорить), есть простая математика. Учитывая, что Чеко по состоянию на сентябрь 2023 года провёл в австрийском коллективе два полноценных сезона, возьмём такую же дистанцию с 2017 года и у Валттери. И просто сопоставим скорость этих заслуженных пилотов в квалификациях относительно своих коллег-чемпионов. Результаты в гонках брать смысла нет, потому что уничтоженный по всем фронтам Боттас уже в первом сезоне за «Мерседес» превзошел Чеко по этому параметру на несколько лет вперёд. И сразу оговоримся — квалификационный темп нескольких сезонов взят не в качестве истины в последней инстанции. Просто уж слишком жёстко доставалось Боттасу уже после второго сезона в «Мерседесе», а вот Перес аналогичной кары не получил. Хотя его квалификации и гонки относительно Макса — настоящее творение души.

И ещё одно важное уточнение: в битве Хэмилтона с Боттасом и Ферстаппена с Хэмилтоном сравнивались только относительно релевантные квалификации. Те, где напарники вдвоём добирались до третьего сегмента (Валттери по этому показателю и вовсе рекордсмен). Удивительно, но после отсева всех нерелевантных сравнений выборка получилась максимально строгой — 17–18 гонок в рамках одного сезона, не меньше и не больше.

Боттас в сезоне-2017. Первый сезон Валттери после внезапного побега Росберга превзошёл и без того слабые ожидания болельщиков. Финн выиграл достаточное количество гонок и поулов, но среднее отставание в квалификациях сейчас, с учётом актуальной репутации Боттаса, кажется не таким уж и большим: 0,255 секунды. Но первый сезон — на то и первый. Валттери за него похвалили в предвкушении чего-то большего на следующий год. Ах да, квалификационный счёт с Хэмилтоном — 13:7 в пользу британца.

Перес в сезоне-2021. Мы даже опустим 20:2 по итогам сезона в пользу Макса. Разница в квалификациях — 0,4 секунды в среднем, плюс чистых три (!) невыхода в третий сегмент просто потому, что Перес не смог показать достойный круг. Напомним, после Абу-Даби-2021 Чеко получил гордое прозвище Министр обороны за действительно блестящее сдерживание Хэмилтона в нужный момент. Но в целом сезон для великого середняка с точки зрения борьбы с Максом оказался провальным. С другой стороны, это первый год Переса в «Ред Булл», поэтому взятки гладки. С третьей — если сравнить его с дебютным сезоном Боттаса в «Мерседесе», хочется просто поаплодировать.

Валттери Боттас в составе «Мерседеса» Фото: Peter Fox/Getty Image

Боттас в сезоне-2018. Тут важно напомнить, что с точки зрения турнирной таблицы финн превзошёл самого себя. В борьбе «Мерседеса» и «Феррари» Валттери умудрился занять в личном зачёте пятое место. Та самая точка невозврата по отношению болельщиков к Боттасу случилась именно в этом году. С ходу на ум приходят Монца-2018, где пилот «Мерседеса» успешно сдержал Кими Райкконена на пути к победе, заслужив от Тото Вольфа прозвище Wingman, ну и Гран-при России того же года, когда финн покорно пропустил Льюиса Хэмилтона к очередной победе без какой-либо турнирной необходимости. Скажем больше — помните, сколько побед в том сезоне одержал несчастный Боттас? Ноль. Знаете, каким было среднее превосходство Хэмилтона в квалификациях? 0,16 секунды. Учитывая «выдающиеся» субботы Переса в 2023-м, подобный разрыв в таких обстоятельствах кажется сюрреалистичным. Но математику не обманешь.

Перес в сезоне-2022. Здесь не будет лишним напомнить, что в том году, в отличие от обстоятельств 2018-го, у «Ред Булл» по итогу вообще не было конкурентов. «Феррари» задала жару в самом начале, но потом всё пошло куда-то не туда. И как там дела у Чеко против Макса? 0,3 секунды отставания в квалификациях в среднем за сезон, плюс два чистых невыхода в третий сегмент. Комментарии излишни.

Где справедливость?

Третьего не дано: либо Боттаса все эти годы, начиная с сезона-2018, зрители топили в своей критике незаслуженно, либо пора начинать подобную обструкцию в отношении Серхио Переса. При этом мексиканец по чистой математике из всех возможных в Формуле-1 параметров является одним из худших вторых пилотов в истории, но почему-то его обходит стороной всё то, что неизбежно принимали на себя гонщики в этой роли. Нет ли в этой ситуации непоследовательности? Все аргументы в защиту Переса разбиваются его же результатами, а также самым важным аспектом: он имел фору перед всеми, кого мир запомнил «вторикеллой», но при этом умудрился выдать худшие выступления на абсолютном самовозе. Такие примеры ещё нужно поискать.

Зачем Серхио нужен «Ред Булл»? Очки одного только Макса на сентябрь 2023-го позволяют австрийцам взять Кубок конструкторов (есть подозрение, что такое положение дел сохранится до конца сезона). Вспомните, как жестоко Хорнер и Марко обошлись с Гасли и Албоном. И это в период, когда «тауриновые» заведомо ни за что не боролись! И это в сезонах, когда оба молодых дарования жесточайше страдали от того, что болид им не подходит, о чём говорил и сам Кристиан Хорнер. У Переса же всё было гладко с самого первого года в «Ред Булл», но результаты заставляют плакать или смеяться, в зависимости от ваших предпочтений.

Окей, мексиканец обкатан в течение уже почти трёх сезонов. Чем на данный момент хуже и неинтереснее Риккардо, Лоусон, Албон, Хюлькенберг? Каждый из этих претендентов сочетает и маркетинг, и скорость, и зрительский интерес, и любопытную историю — вот вам и бывший лидер, и бывший неудачник, и молодой талант, и человек-проклятие с неоспоримым талантом, но с сотнями гонок без подиумов. Где в этой парадигме найти место Серхио Пересу? И самое главное — почему в его адрес и близко нет той критики, из-за которой Валттери Боттас, по собственным словам, приобрёл серьезные психологические проблемы?

Чеко действительно заслужил шанс всей жизни хорошей карьерой и подиумами в середняках Формулы-1, с этим глупо спорить. Как и с тем, что мексиканец завалил этот шанс по всем возможным параметрам. Плохо, что Валттери Боттасу в своё время досталось в тысячу раз больше негатива за гораздо более плотное противостояние с Хэмилтоном. Хорошо, что в Формуле-1 по необъяснимым причинам меньше на одного человека с ментальными проблемами. Хотя по созданной зрителями Ф-1 системе мексиканец как раз полностью их и заслужил.