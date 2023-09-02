Гасли признался, что в «Альпин» были готовы к провалу в квалификации в Монце

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что в команде заранее были готовы к проблемам на Гран-при Италии. По словам гонщика, трассы с длинными прямыми не подходят шасси A523, а вылет обеих машин уже в первом сегменте не стал для «Альпин» сюрпризом.

«Ещё в понедельник мы знали, что из-за длинных прямых этот уикенд будет для нас одним из самых сложных в году. Мы знали, что вылетим уже в Q1, — приводит слова француза издание Total Motorsport. — Хуже всего было на «харде». На мягких шинах я был вполне доволен машиной, но на жёстких баланс в поворотах становился намного хуже — и явно не шёл нашему шасси на пользу.

По данным GPS чётко видно, где мы уступаем. Мы знали, что нужно использовать каждый шанс, но трасса просто не подходит автомобилю. Нам нужно всё проанализировать, изучить и придумать к следующему году более эффективное решение».

Гасли также прокомментировал новый формат квалификации, в рамках которого пилотам предписано использовать в первом и втором сегментах шины «хард» и «софт», а количество комплектов меньше, чем на других этапах. «Мне нравится, что борьба стала менее предсказуемой, но в то же время мне не нравится, что в тренировках у тебя только четыре комплекта шин вместо шести и ты не можешь проехать по-настоящему репрезентативный круг. Но в конце концов проблема не в этом», — добавил француз.

Пьер Гасли и Эстебан Окон квалифицировались на Гран-при Италии на 17-м и 18-м местах — это первый в сезоне-2023 случай, когда оба гонщика «Альпин» выбыли уже в Q1. С поул-позиции воскресную гонку начнёт Карлос Сайнс на «Феррари», а первый ряд стартового поля с ним разделит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.