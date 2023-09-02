Макс Ферстаппен рассказал, благодаря какой особенности «Феррари» выиграли квалификацию

Лидер личного зачёта Формулы-1 в сезоне-2023, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о квалификации Гран-при Италии, в которой голландец занял второе место, расположившись на стартовой решётке между пилотами «Феррари» Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером.
«Это было не удивительно, они были быстры и в прошлом году. Кроме того, кажется, что их заднее антикрыло хорошо оптимизировано для Монцы, тогда как у нашего антикрыла не самая лучшая оптимизация, особенно для одного круга. Гонка должна быть лучше, поэтому, если честно, нет ничего шокирующего. В Q1, Q2 и Q3, в каждом сегменте квалификации, можно было видеть, что результаты очень близки.
С моей стороны, пятница была немного более сложной, но я думаю, нам не на что жаловаться. Здесь было сложнее найти правильный баланс прижимной силы. Этим утром я был очень доволен. Я думал, что машина хорошо работает на одном круге и на длинных отрезках. Так что да, я доволен вторым местом. Знаете, в Монце всегда очень напряжённо. Иногда ты можешь вырваться вперёд, иногда ты просто отстаёшь, но я уверен в завтрашнем дне», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
Макс Ферстаппен лишь однажды становился победителем Гран-при Италии — в сезоне-2022. Последним победителем гонки в Монце за рулём «Феррари» становился действующий пилот «красных» Шарль Леклер.
- 2 сентября 2023
-
21:25
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:40
-
20:21
-
20:14
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:08
-
17:38
-
17:28
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53