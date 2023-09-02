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Макс Ферстаппен рассказал, благодаря какой особенности «Феррари» выиграли квалификацию

Макс Ферстаппен рассказал, благодаря какой особенности «Феррари» выиграли квалификацию
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Лидер личного зачёта Формулы-1 в сезоне-2023, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о квалификации Гран-при Италии, в которой голландец занял второе место, расположившись на стартовой решётке между пилотами «Феррари» Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером.

«Это было не удивительно, они были быстры и в прошлом году. Кроме того, кажется, что их заднее антикрыло хорошо оптимизировано для Монцы, тогда как у нашего антикрыла не самая лучшая оптимизация, особенно для одного круга. Гонка должна быть лучше, поэтому, если честно, нет ничего шокирующего. В Q1, Q2 и Q3, в каждом сегменте квалификации, можно было видеть, что результаты очень близки.

С моей стороны, пятница была немного более сложной, но я думаю, нам не на что жаловаться. Здесь было сложнее найти правильный баланс прижимной силы. Этим утром я был очень доволен. Я думал, что машина хорошо работает на одном круге и на длинных отрезках. Так что да, я доволен вторым местом. Знаете, в Монце всегда очень напряжённо. Иногда ты можешь вырваться вперёд, иногда ты просто отстаёшь, но я уверен в завтрашнем дне», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Макс Ферстаппен лишь однажды становился победителем Гран-при Италии — в сезоне-2022. Последним победителем гонки в Монце за рулём «Феррари» становился действующий пилот «красных» Шарль Леклер.

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