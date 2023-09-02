«Феррари» стала быстрейшей на родине! Но есть ли у неё шанс завтра против Ферстаппена?

В Монце во второй раз за сезон гонщикам предстояло бороться в квалификации с ограничениями по использованию шин. В первом сегменте использовать можно было только «хард», во втором — «медиум», в третьем — «софт». Оставалось посмотреть, как это скажется на результатах и избегут ли пилоты традиционных «пробок» на финальном секторе трассы.

Q1: «Феррари» под расследованием, «Альпин» — в подвале

Поначалу в первом сегменте обсуждали не шины, а старые-добрые границы трассы: в них не вписались Ферстаппен и оба гонщика «Астон Мартин». Но если Макс и Алонсо вторыми быстрыми кругами сняли все вопросы, то у Стролла всё опять как-то не задалось. Вдобавок ко всему на финальный круг канадец отправился чуть ли не бок о бок с Кевином Магнуссеном — разумеется, оба в такой ситуации не улучшили и не прошли дальше.

Ещё три «вакансии» закрыли Гуаньюй Чжоу и два гонщика «Альпин» — довольно неожиданный провал после подиума Гасли на прошлом Гран-при. Но такова уж плотность результатов в средней группе, а также влияние конкретной трассы на машины. Любой трассы, а уж Монцы с её ставкой на максимальную скорость — тем более.

Ещё одно событие сегмента — попадание под расследование обоих гонщиков «Феррари». И Сайнс, и Леклер нарушили свежую директиву от ФИА, согласно которой они должны были проезжать круги (точнее, дистанцию между двумя так называемыми линиями сейфти-кара) не медленнее, чем за 101 секунду. Теперь «Феррари» предстоят разбирательства со стюардами. Возможно, их не минует и Окон, помешавший Норрису.

Q2: достойный Лоусон и провальный Сарджент

Переход на «медиум» особо не сказался на расстановке сил: впереди всё так же были Ферстаппен и «Феррари», Албон и «Мерседес» уверенно проходили дальше, а всем остальным оставалось сражаться за вакантные позиции. В итоге в полном составе дальше пробился «Макларен», ну и не мог не попасть в Q3 Алонсо.

При этом Норрису немного повезло: Ландо всего на 13 тысячных опередил Юки Цуноду. Отметим напарника японца: новичок Лоусон оказался прямо позади Юки и проиграл ему лишь полторы десятые. При таких результатах «Ред Булл» будет трудно не сделать новозеландца боевым гонщиком на сезон-2024. Но кого высаживать — Цуноду или Риккардо?

Лиам Лоусон в квалификации Фото: Peter Fox/Getty Images

Если Лоусон молодец, то о Логане Сардженте того же не скажешь. Американец допустил очередную ошибку — на сей раз, отвратительно проехал «Параболику». В итоге второй номер «Уильямса» проиграл Албону семь десятых и будет стартовать 15-м. Новый контракт стал ещё дальше.

Ещё двумя неудачниками сегмента оказались Хюлькенберг и Боттас. У Нико, возможно, был темп для топ-10, но он потерял пару десятых на первом секторе, что при такой плотности результатов, как в Монце, смертельно.

Q3: поул для «Феррари»!

Очередная смена состава шин ни на что не повлияла: первая попытка сегмента вновь превратилась в сражение «Феррари» и Ферсаппена. Промежуточная победа осталась за Карлосом Сайнсом, который опередил Леклера на 32 тысячные, а Макса — на 99. Правда, Ферстаппен слегка цепанул гравий на выходе из «Роджи» и, соответственно, мог потерять ту самую десятую. Перес между тем шёл только шестым позади Расселла и Албона. Хуже всех, однако, первая попытка удалась Хэмилтону, который занимал только девятую позицию, проиграв напарнику полсекунды.

На финальный круг фавориты уехали в таком порядке: Леклер, Ферстаппен, Сайнс. В таком же они и начали улучшать: сначала Шарль выбился в лидеры, затем Макс опередил его на 54 тысячные, и наконец Карлос обошёл голландца ещё на 13 тысячных — потрясающая плотность! И сразу облегчение для «Феррари»: стюарды решили не штрафовать Сайнса и Леклера за слишком медленные круги в Q1.

Перес проиграл Ферстаппену почти четыре десятые секунды (много на такой короткой и простой трассе) и показал пятое время. Мексиканец пропустил вперед Расселла, который провёл всю квалификацию лучше Хэмилтона. Да, Льюис сократил отставание от напарника до полутора десятых, но все равно стал только восьмым, пропустив ещё Пиастри и Хэмилтона.

На пятой линии стартового поля окажутся Норрис и Алонсо. Ландо проиграл напарнику-новичку две десятые, ну а Фернандо финальный круг явно не удался: на фоне обшей плотности результатов его отставание в 1.1 секунды не впечатляет. Что ж, вероятно, у «Астона» в любом случае не было темпа, чтобы подняться хотя бы на строчку выше. Не их трасса.

Гонка Гран-при Италии Формулы-1 стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени.