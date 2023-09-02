«Наверное, он мне завидует». Ферстаппен ответил Хэмилтону на укол о напарниках

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заочно ответил Льюису Хэмилтону, который ранее уколол голландца в интервью Sky Sports. Британец тогда заявил, что все его напарники были сильнее, чем партнёры Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Голландец объяснил слова Хэмилтона завистью.

«Возможно, он немного завидует моему успеху. Может быть такими заявлениями он что-то и выигрывает, но для меня нет никакой разницы, — цитирует Ферстаппена издание RacingNews365. — Думаю, «Мерседесу» непросто справляться с поражениями, ведь они столько лет побеждали. Но в какой-то момент нужно стать реалистом и признать чужой успех. Мы так и делали в годы их доминирования, мы понимали, что должны работать усерднее, потому что пока ещё недостаточно хороши. Можно сколько угодно кричать, что в нашем успехе нет ничего особенного, но вместо этого лучше заняться собой».

Напомним, Хэмилтон ранее признал «Ред Булл» одной из сильнейших команд в истории Формулы-1, а также отметил, что нынешние успехи Ферстаппена впечатляют его сильнее побед Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и других чемпионов.