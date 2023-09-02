Антон Козлов впервые в карьере выиграл квалификацию RDS GP

Шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии 2023 (RDS GP) принимает трасса Moscow Raceway, которая второй раз в истории бросает вызов спортсменам непривычной для них «обратной» конфигурацией. Движение по оцениваемому участку организовано в противоположную сторону, что в сочетании с дождливой погодой привнесло в квалификацию и парные заезды топ-32 дополнительные сложности для пилотов. Справиться с ними смогли не все.

В проходившей под проливным дождём квалификации не всем участникам удалось результативно провести обе свои попытки, но все, кроме Степана Азарова (AUTOPROFI TEAM), сумели одним квалификационным проездом набрать необходимое количество баллов для выхода в парные дуэли топ-32.

Фото: RDS GP

В непростых погодных условиях путёвку в «клуб 90+» обеспечили себе сразу десять пилотов. Леонид Шнайдер (TimeUp) набрал 91,5 балла. Илья Фёдоров (AUTOPROFI TEAM), Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Евгений Лосев («SINTEC • FRESH Маркетплейс») проехали на 92,5 балла. Денис Мигаль («SINTEC • FRESH Маркетплейс») лучшей попыткой заслужил от судей 93 балла. Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») в квалификации набрал 93,5 балла, и этого чуть-чуть не хватило ему, чтобы обеспечить себе выход в топ-16 через одиночный проезд без соперника «bye run».

Без соперников на стадии топ-32 оказались четыре лидера квалификации: Максим Гроссман (TimeUp) с 94 баллами, Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) с 94,5 балла, Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) с 95,5 балла и Антон Козлов (Carville Racing) с 96 баллами. Причём дебютант RDS GP Антон Козлов обе свои попытки проехал на 96 баллов — такая стабильность принесла молодому пилоту первую в его карьере победу в квалификации Гран-при Российской Дрифт Серии. Примечательно, что квалификацию Козлов выиграл на той же трассе Moscow Raceway, где одержал свою первую победу на этапе RDS GP в мае 2023 года.

К началу топ-32 погодные условия не улучшились — парные заезды также проходили на влажной трассе под дождём. В сочетании с теми парами, которые сформировались по итогам квалификации, уже в субботу случились первые сенсации этапа: сразу два лидера личного зачёта не смогли выйти в стадию топ-16.

Сначала в ТОП 32 встретились Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»). В этом сибирском противостоянии Гоча допустил непривычно много для себя помарок и лишился возможности продолжить борьбу — в ТОП 16 прошел Идиятулин. Ещё один представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» Евгений Лосев оставил не у дел Чарльза НГа (STAR PЁR STARS AIMOL). Пилот из Гонконга очень неуверенно провёл свою дуэль сибиряком и также не смог пробиться в воскресные парные заезды.

Не менее сложной оказалась ситуация для LUKOIL Racing Drift Team. Сокомандники Андрей Астапов и Денис Сорокопуд стали соперниками по ТОП 32. В этом сражении Астапов допустил разворот в роли лидера, так что в ТОП 16 вышел Сорокопуд. И там его соперником станет Григорий Гусев, так что для LUKOIL Racing Drift Team парные заезды на Moscow Raceway пройдут под знаком тотального внутрикомандного противостояния.

Очень эффективно по собственным мерками стадию ТОП 32 провели Антон Клямко и Антон Дмитриенко — они одержали победы в заездах с Ильей Поповым («FailCrew x ДаркСайд») и Денисом Мигалем («SINTEC • FRESH Маркетплейс») соответственно, обеспечив себе выход в ТОП 16. Смог пробиться в следующую стадию парных заездов и Владислав Попов — новобранец «FailCrew x ДаркСайд» был сильнейшим в противостоянии с опытнейшим Дмитрием Ермохиным из STAR PЁR STARS AIMOL.

В третий раз за сезон и впервые со второго этапа в ТОП 16 вышел Аркадий Цареградцев. В субботу сетка парных заездов свела действующего чемпиона RDS GP с Алексеем Вахтиным (VSTeam). В этой дуэли на влажной трассе лидер «FailCrew x ДаркСайд» смог одержать победу над непростым соперником, о которого в этом сезоне спотыкались многие опытные пилоты. Цареградцев продолжит борьбу в воскресенье.

Особенно успешно шестой этап RDS GP 2023 начался для команды TimeUp — Леонид Шнайдер, Максим Гроссман и Данила Скоробогатов смогли выйти в ТОП 16. Красноярский коллектив стал единственной командой, кто смог вывести в ТОП 16 всех своих пилотов.

В воскресных дуэлях борьба обещает быть напряжённой, поскольку совершенно точно по итогам уик-энда сменится лидер личного зачёта. Станет понятно, кто из пилотов перед финалом сезона-2023 сохранит математические шансы на титул, и с какими отрывами лидеры подойдут к решающей битве за чемпионство.

RDS GP 2023. Moscow Raceway. Участники ТОП 16:

Антон Козлов — Тимофей Добровольский

Дамир Идиятулин — Илья Фёдоров

Максим Гроссман — Владислав Шубадёров

Аркадий Цареградцев — Антон Клямко

Григорий Гусев — Денис Сорокопуд

Евгений Лосев — Леонид Шнайдер

Роман Тиводар — Владислав Попов

Антон Дмитриенко — Данила Скоробогатов

Уик-энд Гран При Российской Дрифт Серии на трассе Moscow Raceway продолжится завтра, 3 сентября. Участников этапа ждут парные заезды от стадии ТОП 16 вплоть до финальной дуэли. Вместе со зрителями на трибунах за событиями на трассе можно будет следить в прямой трансляции RDS TV.