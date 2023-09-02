Ромен Грожан покинет команду «Андретти»

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, с 2021 года выступающий в серии IndyCar, в разговоре с журналистом NBC Sports подтвердил, что по окончании сезона покинет команду «Андретти». Француз тем не менее уверен, что продолжит карьеру, однако не объяснил, о каком первенстве речь.

«Я — Феникс! Всегда найду, где приземлиться», — передаёт слова Грожана NBC Sports.

Ранее «Андретти» объявила о контракте с Маркусом Эрикссоном, другим бывшим гонщиком Формулы-1, который перешёл в IndyCar и в составе «Ганасси» выиграл «500 миль Индианаполиса». В паддоке шведа восприняли как замену Грожану, однако руководитель команды Майкл Андретти заявил, что команда может и вовсе сократиться до трёх пилотов: Колтона Херты, Кайла Кирквуда и Маркуса Эрикссона.

«С четвёртой машиной связано много вещей — не только спонсорство. У нас есть различные варианты, нам необходимо выбрать тот, который будет для нас лучше других», — цитирует Андретти NBC Sports.

Ромен Грожан выступал в Формуле-1 с 2009 по 2020 год и прежде всего известен своей аварией на Гран-при Сахира, в которой он чудом выжил в страшном пожаре, отделавшись лишь ожогами рук. В IndyCar француз гоняется с 2021 года — поначалу он выступал только на дорожных и уличных трассах, но с сезона-2022 стал выходить на старт гонок на овалах. На счету Грожана уже два полных сезона в IndyCar, он шесть раз поднимался на подиум этапов американской серии, пять раз финишировал на второй позиции, но ещё ни разу не побеждал.

Отметим, что до конца сезона IndyCar осталось две гонки, первая из которых стартует в Портленде в воскресенье, 3 сентября, в 22:30 по московскому времени. В общем зачёте с большим преимуществом лидирует Алекс Палоу — ему достаточно не проиграть партнёру по команде «Ганасси» Скотту Диксону более 20 очков, чтобы досрочно гарантировать себе второй чемпионский титул.