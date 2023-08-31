Стало известно, кто заменит Маркуса Эрикссона в команде «Ганасси» в IndyCar

Команда «Ганасси», выступающая в американской серии IndyCar, объявила о контракте со шведом Линусом Лундквистом, который займёт освободившееся место после ухода экс-гонщика Формулы-1 Маркуса Эрикссона. Точные сроки соглашения не называются, однако заявлено, что контракт рассчитан на несколько лет.

Линус Лундквист дебютировал в «формулах» в 2015 году, на его счету победа в скандинавских младших первенствах, а также чемпионский титул британской Формулы-3 BRDC. В 2019 году Лундквист перебрался в США и сначала выиграл местную Формулу-Regional, а в 2022-м стал чемпионом Indy Lights — гонок поддержки серии IndyCar.

В нынешнем сезоне Линус трижды выступал на этапах IndyCar, заменяя в «Мейер Шэнк» травмированного Симона Пажно. Причём в дебютном заезде — на этапе в Нэшвилле — Лундквист боролся в топ-10, но за десять кругов до финиша разбил машину. Тем не менее уже на следующем этапе швед занял 12-е место в гонке на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

Лундквист выступит также на двух оставшихся в сезоне-2023 гонках, причём проведёт их при поддержке «Ганасси».

Напомним, ранее стало известно о том, что команду «Ганасси» в конце сезона покинет Маркус Эрикссон, который в сезоне-2024 будет выступать за «Андретти».

Текущий сезон IndyCar продолжится в предстоящий уикенд этапом в Портленде. За два этапа до финиша шансы на титул сохраняют лишь гонщики «Ганасси» — Алекс Палоу и Скотт Диксон, которых разделяет 74 очка.