Эдгар выиграл заключительную гонку сезона Формулы-3, россиянин Бедрин сошёл с дистанции

Пилот команды MP Motorsport Джонни Эдгар выиграл последнюю гонку Формулы-3 в сезоне-2023 и записал на свой счёт первый триумф в этой серии.

В упорной борьбе с Кайо Коллетом Эдгар занял первое место, отпраздновав первую победу в Формуле-3. Вторым финишировал Зак О’Салливан, который за счёт этого результата обеспечил себе звание вице-чемпиона 2023 года, а тройку лидеров замкнул Тейлор Барнард. Следом финишировали Кайо Коллет и чемпион завершившегося сезона Габриэль Бортолето.

По итогам заезда определился и победитель командного зачёта — им второй год подряд (и в четвёртый раз за пять сезонов Ф-3) стала Prema.

Россиянин Никита Бедрин сошёл с дистанции.

Формула-3. Монца, основная гонка (топ-10):

1. Джонни Эдгар (MP Motorsport) — 21 круг.

2. Зак О’Салливан (Prema Racing) +0,2 сек.

3. Тейлор Барнард (Jenzer Motorsport) +0,8.

4. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) +1,0.

5. Габриэль Бортолето (Trident) +1,5.

6. Мари Бойя (MP Motorsport) +1,9.

7. Пол Арон (Prema Racing) +2,1.

8. Кристиан Мэнселл (Campos Racing) +2,9.

9. Дино Беганович (Prema Racing) +3,3.

10. Рафаэль Виллагомес (Van Amersfoort Racing) +3,6.

Гран-при Италии стал последним в чемпионате Формулы-3 сезона-2023. Габриэль Бортолето обеспечил себе титул чемпиона мира ещё в пятничной квалификации. Россиянин Никита Бедрин занял итоговое 18-е место в чемпионате.

Итоговое положение в Формуле-3 (топ-10):

1. Габриэль Бортолето (Trident) — 164 очка.

2. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 119.

3. Пол Арон (Prema Racing) — 112.

4. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 110.

5. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 105.

6. Дино Беганович (Prema Racing) — 96.

7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 92.

8. Оливер Гёте (Trident) — 75.

9. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) — 73.

10. Тейлор Барнард (Jenzer Motorsport) — 72.

…18. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 24.