Чемпион Формулы-3 определился по итогам финальной квалификации

Бразильский пилот Габриэль Бортолето по итогам квалификации финального этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Монце, досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Бортолето стал первым бразильским чемпионом в истории Формулы-3 и её предшественницы GP3 Series.

Перед началом уикенда в Монце в борьбе за чемпионство у Бортолето оставалось два соперника — Пол Арон и Хосеп-Мария Марти. Они уступали итальянцу 38 и 39 очков соответственно, а потому для продолжения борьбы обоим было необходимо победить в квалификации и набрать два бонусных очка. Однако Арон показал только третье время, в то время как Марти остался лишь 16-м. Таким образом, даже в случае победы в обеих гонках уикенда ни один из пилотов не сможет опередить лидера чемпионата.

Ранее чемпионами Формулы-3 становились Виктор Мартинс и Деннис Хаугер, которые сейчас выступают в Формуле-2, пилот «Макларена» в Формуле-1 Оскар Пиастри, а также российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. Отметим, что Шварцман выиграл свой титул в сезоне-2019 — первом после переименования серии, ранее известной как GP3.

Короткая гонка финального уикенда Формулы-3 стартует в субботу, 2 сентября, в 15:15 по московскому времени, а основной заезд начнётся в воскресенье, 3 сентября, в 9:15. Никита Бедрин оба заезда начнёт с 30-й позиции, поскольку в тренировках у россиянина сгорел двигатель и он не смог принять участия в квалификации.