Александер Албон рассказал о сложности, которую ожидает в гонке

Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон, занявший шестое место в квалификации Гран-при Италии, рассказал о сложностях в настройке болида во время уикенда на трассе в Монце, а также о проблеме, которая будет преследовать его в гонке.
«Мы могли бы сохранить комплект шин «медиум» во втором сегменте квалификации. Мой первый круг в Q2 показался мне очень сильным, и я был почти уверен, что он позволит пройти в третий сегмент.
Мы не хотели рисковать, и это вполне справедливо, но в конечном итоге мы потратили впустую свежий комплект, который можно было сохранить на гонку. У нас не осталось новых шин для гонки, так что будет сложно.
Машина чувствует себя хорошо, но, честно говоря, до квалификации мы меняли настройки в каждой сессии. Это один из тех выходных, когда мы не взялись за дело так, как, например, в Зандворте. В эти выходные нам потребовалось больше времени, но к квалификации мы уже настроили болид, и машина чувствовала себя хорошо», — приводит слова Албона Racingnews365.
Александер Албон занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023. В текущем сезоне пилот «Уильямса» четырежды финишировал в очковой зоне, показав свой лучший результат на Гран-при Канады.
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